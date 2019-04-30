ياسر عرمان في الخرطوم بعد سبع سنوات من الغياب

الخليج 365: قالت مصادر مطلعة إن القيادي في الحركة الشعبية ياسر عرمان سيزور الخرطوم خلال أيام، بعد سبع سنوات من الغياب. وقررت الحركة الشعبية لتحرير السودان إرسال وفد برئاسة عرمان وإسماعيل جلاب إلى الخرطوم لدعم ما سُمي بأجندة الثورة وإجراء حوار مع قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري. وتعد هذه الزيارة هي الأولى لعرمان بعد إنفصال الجنوب، حيث غادر بعدها السودان ولم يعد حتى اللحظة. باج نيوز

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