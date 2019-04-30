مبعوث الاتحاد الأفريقي يبحث مع المجلس العسكري الاوضاع في السودان

جددًالمجلس العسكري الانتقالي؛ الثقة في جهود الاتحاد الأفريقي لمساعدة السودان لتجاوز الاوضاع الراهنة؛ مؤكدا مواصلة الحوار مع جميع مكونات البلاد. والتقي المتحدث الرسمي باسم المجلس؛ الفريق الركن شمس الدين كباشي؛ اليوم الثلاثاء بالقصر الجمهوري بالخرطوم مبعوث الاتحاد الأفريقي للسودان بروفيسورمحمد الحسن ليباد. وقال المبعوث ان مهمته تتمثل في مساعدة السودان في التوصل الي حلول يصنعها السودانيون بانفسهم وهم قادرون علي ذلك. وتناول اللقاء الخطوات التي تمت منذ زيارة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي للسودان الي جانب التنوير حول التفاوض مع ممثلي قوي الحرية والتغيير والتواصل مع الكيانات والفعاليات السياسية.

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