وقال مواطون في عدن إن الكهرباء شهدت تحسن كبير خلال تلك الأشهر.
ووجهه المواطنون في عدن دعوة بسرعة التسديد لبقية المواطنين حتى تستمر المنحة السعودية ولكي يساهموا أيضا في دعم مؤسسة الكهرباء.
#تمديد_منحة_الوقود_ السعودية
كانت هذه تفاصيل خبر مواطنون يشيدون بدعم السعودية بالمشتقات النفطية للكهرباء وتخفيف معاناتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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