يستضيف منبر وكالة السودان للأنباء، غداً الأربعاء، الكيان الجامع للسلام المستدام للحديث حول مشروع استراتيجية وإعادة بناء السودان؛ الرؤية الكلية لكيفية صناعة السلام المستدام في دارفور خاصة والسودان عامة. وينتظر أن يتحدث في المنبر كل من رئيس الكيان/ د. فاروق أحمد آدم/ والأمين العام إسماعيل خالد دبكة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيان السلام المستدام يطرح استراتيجية لإعادة بناء السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.