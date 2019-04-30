منحة السعودية النفطية.. قضت على مشاكل الكهرباء ومنعت تدهور العملة

ومن المقرر أن يدشن ناشطون جنوبيون مساء اليوم حملة للمطالبة بتمديد المنحة التي انتهت قبل ثلاثة أشهر.
وتنطلق الحملة، بحسب المنظمين لها، في تمام الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء.
#تمديد_منحه_الوقود_السعوديه
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