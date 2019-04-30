إرتفاع كبير في أسعارالعملات الأجنبية في تداولات الأسواق الموازية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال متعاملون مع الأسواق الموازية للعملات إن “هنالك حالة من عدم الاستقرار انتابت أسعار العملات في تداولات اليوم (الثلاثاء)”.

واشاروا إلى أن الأسعار بدأت منخفضة صباحاً إلا أنها سرعان ما ارتفعت في تداولات نهاية اليوم.

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وبرر عدد منهم تحدث مع (باج نيوز) حالة عدم الاستقرار إلى حالة الارتباك السياسي بالبلاد سيما في ظل الحديث عن عدم الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.

وأوضحوا أن اسعار شراء الدولار بدأت ب 57 جنيهاً عبر النقد إلا أنها تجاوزت 60 ج نهاية اليوم، فيما بلغت أسعار البيع 70 ج عبر النقد.

وأشاروا إلى أن تذبذب الأسعار طال الدرهم الإماراتي حيث سجل سعر الشراء صباح اليوم 18ج إلا أنه ارتفع إلى أكثر من 20 ج نهاية اليوم.