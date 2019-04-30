لماذا عشرة “رؤساء جمهورية”؟!.. بقلم عثمان ميرغني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أمس؛ كان يوماً آخر، عصيباً في يوميات انتظارنا الوطني للخلاص.. الاجتماع المنتظر؛ بين المجلس العسكري، وقوى إعلان الحريَّة والتغيير، إلتأم نهاراً، وسط عشمٍ شعبيٍ كبيرٍ، في سماع “زغرودة”، تشبه تلك التي كانت تُطْلَقُ بداية مواكب الثورة.. “زغرودة” تُعلن الانتقال الى مرحلة الفَرَحِ بالدولة، بعد أن تحقَّق الفَرَحُ بالثورة.. ولكن!!

اللواء عصام كبَّاشي؛ الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري، قال ــ في مؤتمره الصُحفي ــ إن وفد قوى إعلان الحريَّة والتغيير، بدَّلَ أجندة التفاوض، لتكون مفتوحة على مستويات الحكم الثلاثة، بدلاً عن مجلس السيادة ــ كما كان متفق عليه ــ بما يستلزم الانتظار يوماً كاملاً. وقال إن الجانبيْن اتفقا على فتِح المسارات، مع الإبقاء على الاعتصام ــ ويقصد ــ مسار السكك الحديدية، وجِسر القوات المسلحة، (وهو أصلاً مفتوح)، وجِسر النيل الأزرق، بعد ترتيب بعض الأوضاع.

ولكن؛ البيان الصُحفي لتجمُّع المهنيين قال إن (الأولوية لتحديد الهياكل الانتقالية كافة، وصلاحياتها، وتقديم مقترحات من الطرفيْن، خلال الساعات الـ24 القادمة).

وطبعاً؛ لا يختلف اثنان على أنَّ خُلاصة الأمر، هو ضياع يوم ثمين آخر، في مسلسل مفاوضات حتمية لتقرير مصير الوطن، وأي يوم يضيع فيها يقربنا من سيناريو (الجحيم) المختبئ خلف الظلام.

ورغم أنَّني ظللت أُكرر التنبيه ــ خِشية مثل هذا الفراغ الدستوري المخيف ــ لكن لا داعي للاحباط، ما تزال هناك فرصة لاحراز النصر.. ليس نصراً لطرفٍ مقابل آخر، بل؛ للوطن كله.. بشعبه، وجيشه.. فالمصير واحد.

اقترح حلاً للمأزق؛ وطالما أنَّ قوى الحريَّة والتغيير تطرح الآن خيار المفاوضات المفتوحة لمستويات الحكم الثلاثة.. “السيادي، والتنفيذي، والتشريعي”.. اقترح أن نعود لمقترحي الأول الذي قدَّمته من أول يوم.. الاتفاق أولاً على المجلس التشريعي.. فهو الجزء الأسهل.. وليست به حساسيات مُكبِّلة لفرص الاتفاق.. وما أسهل تسمية أعضاء البرلمان في جلسة واحدة.. ثم نترك للبرلمان ليتكفَّل بتأسيس مستويات الحكم الأعلى، بل؛ وتسمية شاغليها.

علاوة على سهولة مثل هذا السيناريو؛ فإنَّه يُثبِّت المرجعية للبرلمان، فيصبح من سلطات البرلمان تعيين واقالة رئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء مجلس السيادة أيضاً.. سيخضع رئيس الوزراء للبرلمان الذي يستطيع سحب الثقة منه بالأغلبية الكبرى (أو البسيطة).

وطالما أن التفاوض فتح باب المراجعات.. فلماذا لا نراجع حكاية (مجلس السيادة).. ما حاجتنا لمجموعة (رؤساء!) جمهورية ليقوموا بعمل رئيس جمهورية واحد.. طالما أن سلطاته رمزية، وليست تنفيذية.. لماذا تظلُّ الفكرة التقليدية المتخلِّفة لحكاية تمثيل الولايات في رأس الدولة.. تماماً كما كان يفعل النظام البائد.. أليس من الحِكمة تمثيل (مصالح) الولايات لا الأشخاص. مثلاً؛ أيهما أفيد لولاية غرب كردفان.. أن يكون أحد أبنائها نائباً للرئيس.. أم أن تلتزم الدولة بربط مُدنها الكبرى مع الخرطوم بشبكة سكك حديدية؟! التمثيل بالأشخاص أثبت أنه مفيد لصاحب المنصب وأسرته لا أكثر.