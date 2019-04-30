كوريا الشمالية تحذر واشنطن من نتيجة لا تحمد عقباها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجهت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، تحذيرا للولايات المتحدة من نتيجة لا تحمد عقباها بسبب موقفها من المحادثات النووية.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن نائب وزير خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي، قوله إن الولايات المتحدة ستواجه تداعيات لا تحمد عقباها إذا لم تطرح موقفا جديدا في محادثات نزع السلاح النووي.

ونسبت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إلى تشوي سون هوي قوله إن بيونغ يانغ لا تزال عازمة على نزع السلاح النووي.

وشددت على أن نزع السلاح النووي لن يحدث إلا إذا غيرت الولايات المتحدة حساباتها في الوقت الراهن.

روسيا اليوم