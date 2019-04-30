- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
وجهت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، تحذيرا للولايات المتحدة من نتيجة لا تحمد عقباها بسبب موقفها من المحادثات النووية.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن نائب وزير خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي، قوله إن الولايات المتحدة ستواجه تداعيات لا تحمد عقباها إذا لم تطرح موقفا جديدا في محادثات نزع السلاح النووي.
ونسبت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إلى تشوي سون هوي قوله إن بيونغ يانغ لا تزال عازمة على نزع السلاح النووي.
وشددت على أن نزع السلاح النووي لن يحدث إلا إذا غيرت الولايات المتحدة حساباتها في الوقت الراهن.
روسيا اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الشمالية تحذر واشنطن من نتيجة لا تحمد عقباها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.