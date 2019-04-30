الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لحل سياسي عاجل في فنزويلا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

جدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على ثبات موقفه الداعي لحل سياسي وسلمي للأزمة في فنزويلا، على خلفية الأنباء الواردة من هذا البلد عن محاولة للانقلاب على السلطة.

ودعت مايا كوتسيانتشيتش المتحدثة باسم مفوضة الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي دعوة السلطات والمعارضة لحل سياسي وسلمي للأزمة في فنزويلا، وأضافت: “موقف الاتحاد الأوروبي ثابت بلا تغيير على هذا الصعيد، ونحن نراقب الوضع عن كثب”.

وفي وقت سابق، نشر غوايدو على شبكات التواصل الاجتماعي شريط فيديو في قاعدة “لا كارلوتا” الجوية، يدعي فيه أنه مدعوم من قبل العديد من الجنود ودعا سكان كاراكاس للحضور إلى هذه القاعدة والاعتصام في محيطها.

وأدانت الحكومة الفنزويلية محاولة الانقلاب في البلاد مؤكدة أنها تتعامل مع مجموعة صغيرة من “الخونة العسكريين”، كما أعلن وزير الدفاع الفنزويلي رفضه لمحاولة الانقلاب العسكري على مادورو.