مقتل مهندس بترول رميا بالرصاص في ظروف غامضة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف مشرف بقطاع البترول عن تفاصيل العثور على مهندسين بالبترول قتلا رمياً بالرصاص بحقل بليلة، وقال عند مثوله أمام محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال، برئاسة مولانا د. إسماعيل إدريس، أمس بصفته الشاكي في القضية بأنه لحظة وقوع الحادث كان في المنطقة الجنوبية لمسرح الجريمة، تلقى اتصالاً هاتفياً من مديره وأخبره بأن هنالك صوت ذخيرة شمال شرق خط البترول، وهرعت نحو الرئاسة مستفسراً من صوت الذخيرة وتحركت بصحبة تيم من الشرطة وآخرين.

وأوضح بحسب آخر لحظة بأنه وجد المجني عليهم على بعد (15) كيلو من الشارع الرئيسي على الأرض وأنه وجد المجني عليه مصاباً بأعيرة نارية في أجزاء متفرقة من جسده، بينما كان المجني عليه الثاني ملقى على الأرض وحسب تفاصيل قضية الاتهام، فإن الضحيتين وهما مهندسان بمناطق البترول كانا في طريقهما إلى مقر سكنهما بيد أنهما تعرضا إلى إطلاق نار أسفر عن سقوطهما قتيلين في الحال، على يد متهمين وقاما نهبهما، في وقت تلقت فيه الشرطة إخطاراً بالحادثة، وكثفت بحثها عن الجناة وألقت القبض على اثنين من المتهمين، فيما تمكن الثالث من الهروب، وفي مراحل التقاضي وجهت لهما النيابة تهماً تحت المواد (168 175130) من القانون الجنائي وبعد اكتمال التحريات أوصت بإحالتهم للمحاكمة بتهمة الحرابة والقتل العمد والنهب، مقرونة بالمواد (56) من قانون مكافحة الإرهاب والمادة (26) من قانون الأسلحة والذخيرة.