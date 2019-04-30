ثم ماذا بعد ؟.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ثم ماذا بعد ؟

بسم الله الرحمن الرحيم

*هذا الجيل اريتو لو جيلي انا

*وعشان مايقع هذا الجيل في ماوقع فيه جيلي انا

*وعشان ماتتسرق ثورة هذا الجيل كما سرقت ثورة جيلي انا

*داير احكي تجارب جيلي انا لهذا الجيل

*في انتفاضة مارس ماسك كتف ابريل في خمسة وتمنين

*كنا شبابا وطلاب جامعات

*شاركنا في تلك الانتقاضة بل صنعناها

*برغم انو ماكان شبكة عنكبوتية

*الا ان استطعنا التواصل والتفاصل والتنسيق ومرقنا

*نجحت ثورتنا

*وركب معنا من ركب بعد نجاحنا

*وتملق وتسلق الي ان احتل مقاعد الفي آي بي

*ونحن نتفرج

*بدأت المطامع تطل برأسها بعد نجاح ثورتنا ففرقتنا بعد ان اتفقنا

*وقتها اتفقنا علي اقتلاع النظام وائتلفنا

*وبعد ان تمت عملية الاقتلاع بنجاح اختلفنا

*عارفين اختلفنا ليه؟

*لاننا اتفقنا فقط علي اقتلاع النظام ولم نضع علي طاولة المداولات سؤال وبعد داك؟

*وبعدين؟

*اها بعد يسقط النظام يحصل شنو؟

*فكانت حكومة انتقالية بشقيها العسكري والمدني

*وكان مجلس رأس دولة ومجلس وزراء

*وشفنا حكومات لت وعجن ويخن عجب

*حكومة وفاق وحكومة نفاق وحكومة اتفاق وحكومة شقاق وحكومة شتات

*ضاع كل شئ

*وتمت سرقة آخر مكاسب ثورتنا في تلتين يونيو

*تمت سرقة ثورتنا بنجاح لاننا اتفقنا علي خلع النظام ولم نجاوب علي السؤال البقول

*اها وبعد داك؟

*وكانت الدهشة هي نصيب جيلي انا من الثورة

*ولسه انا بحكي ليكم

*ونحن في بداياتنا في الجامعة

*قالوا لينا الكيزان ديل ماسكين الاتحاد سبعة سنين ولازم نشيلهم

*اتفقنا وكان الائتلاف لكنسهم

*تحالف الجميع

*وفاز التحالف واندحر الكيزان

*وبدأت خلافات توزيع مقاعد الاتحاد ومهامه

*تخيلوا الاتفاق وصل لدرجة ندي السكرتارية الفلانيه للحزب الفلاني ستة شهور

*وبعدها نشيلها منو ونديها للتنظيم العلاني

*فكانت اسوأ دورة اتحاد طلاب تمر بجامعة

*وقتها قتلنا ظمأ سوء الخدمات حتي تمنينا كيزان لتروي ظمأ السوء الحاصل

*كلو ده كان بسبب اننا اتفقنا علي شيل الكيزان ولم نهتم بالاتفاق لفترة مابعد شيل الكيزان

*لم نجاوب علي السؤال

*ثم ماذا بعد ذلك

*وعن حبيبتي انا بقول لكم ولسه برضي انا حا اقول لكم ويلا انتبهوا كلكم

*في الديمقراطية التالته

*اتفقت جميع الاحزاب علي الترابي

*فانسحب جميع المرشحين من دائرة الصحافة لصالح شبو

*اتفقوا يسقطوا الترابي

*وسقط فعلا وفاز شبو ودخل البرلمان

*ولان الناس في ذلك الوقت لم يتطرقوا للاتفاق فيما بعد سقوط الترابي

*اطل عليهم الترابي داخل قبة البرلمان نائبا عاما يتحدث وجميعهم ينصت منتبها كالتلاميذ

*حتي استفذهم في بداية حديثة حينما قال

*الدائرة..الدائرة لا دائرة…تعلمون انه لادائره ولكني جئتكم من فوق

*كل ذلك حدث لان الناس عندما اتفقوا علي الاسقاط لم يجاوبوا علي السؤال المنسي

*حصل السقوط

*ثم ماذا بعد ذلك؟؟

*ايها الجيل المشرف

*انتم من صنع الثورة

*انتم من فتح صدره للرصاص

*انتم من دهسته التاتشرات ومزقته خراطيش الكجر والملثمين

*انتم من دفع ثمن الفساد عمرا كاملا

*انتم رواد المستقبل

*لاتتركوا ثورتكم تسرق منكم في خضم الاحتفال بالسقوط الجميل

*اتفقوا فانها مرحلة مابعد السقوط

*فما زال السقوط يجري بنجاح

*ايها الناس

*ماهذا الذي حدث باستاد المريخ؟

*اهو ثمن الحرية التي كنا ننشدها؟ ام انه عدم دراية بان اخلاق الثورة هي التغيير الايجابي؟

*غلطان الفكاها عارت ولا اللقاها عايره اداها سوط؟

*غلطان الجمهور الذي ارتكب المجزرة

*ام الاتحاد الذي يصر علي دوري في هذه المرحلة

*ام لجنة التحكيم التي تختار دوما لمباريات المريخ الكبيره حكاما مغموريين سيئين؟

*ام غلطان الحكم الذي نعتقد ان علاقته بالتحكيم كعلاقة بكري المدينة باللغة الصينيه؟

*تصدقوا امس المريخ لعب الكورة التانية في النخبه والهلال لعب الكوره القبل الاخيره في الدوري العام؟

*تصدقوا انو هلال كادوقلي لو كان غلب كان نزل لدوري البقاء مريخ الفاشر الذي لعب مباراته الاولي بالنخبة؟

*ياشداد

*ده اتحاد

*ولا حداد؟؟؟

*كل شئ كان قبيح

*وامنيا اري تدخل المجلس العسكري الفوري

*اما عن بكري

*فيستحق الطرد لاحتجاجه (الاوفر) علي قرار الحكم

*ويستحق عقوبة الايقاف للطرد

*اكثر من ذلك لم يفعل شئ

*وعلي لجان الاتحاد ان لاتحاول الصيد في ماء عكرته هي بنفسها

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي للشمارات

*كان شفت يامجلسنا العسكري الفنجري

*لسة السوق لو دخلتو تمرق جري

*الضروريات واسعارها البتجيب الضغط والسكري

*دايرة وقفه جادة يامجلسنا العسكري

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال نكورك ثورة ثورة لينا خمسة شهور ولسه ماضقنا لينا عضمة

والي لقاء

سلك