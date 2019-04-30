ثم ماذا بعد ؟.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ثم ماذا بعد ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
*هذا الجيل اريتو لو جيلي انا
*وعشان مايقع هذا الجيل في ماوقع فيه جيلي انا
*وعشان ماتتسرق ثورة هذا الجيل كما سرقت ثورة جيلي انا
*داير احكي تجارب جيلي انا لهذا الجيل
*في انتفاضة مارس ماسك كتف ابريل في خمسة وتمنين
*كنا شبابا وطلاب جامعات
*شاركنا في تلك الانتقاضة بل صنعناها
*برغم انو ماكان شبكة عنكبوتية
*الا ان استطعنا التواصل والتفاصل والتنسيق ومرقنا
*نجحت ثورتنا
*وركب معنا من ركب بعد نجاحنا
*وتملق وتسلق الي ان احتل مقاعد الفي آي بي
*ونحن نتفرج
*بدأت المطامع تطل برأسها بعد نجاح ثورتنا ففرقتنا بعد ان اتفقنا
*وقتها اتفقنا علي اقتلاع النظام وائتلفنا
*وبعد ان تمت عملية الاقتلاع بنجاح اختلفنا
*عارفين اختلفنا ليه؟
*لاننا اتفقنا فقط علي اقتلاع النظام ولم نضع علي طاولة المداولات سؤال وبعد داك؟
*وبعدين؟
*اها بعد يسقط النظام يحصل شنو؟
*فكانت حكومة انتقالية بشقيها العسكري والمدني
*وكان مجلس رأس دولة ومجلس وزراء
*وشفنا حكومات لت وعجن ويخن عجب
*حكومة وفاق وحكومة نفاق وحكومة اتفاق وحكومة شقاق وحكومة شتات
*ضاع كل شئ
*وتمت سرقة آخر مكاسب ثورتنا في تلتين يونيو
*تمت سرقة ثورتنا بنجاح لاننا اتفقنا علي خلع النظام ولم نجاوب علي السؤال البقول
*اها وبعد داك؟
*وكانت الدهشة هي نصيب جيلي انا من الثورة
*ولسه انا بحكي ليكم
*ونحن في بداياتنا في الجامعة
*قالوا لينا الكيزان ديل ماسكين الاتحاد سبعة سنين ولازم نشيلهم
*اتفقنا وكان الائتلاف لكنسهم
*تحالف الجميع
*وفاز التحالف واندحر الكيزان
*وبدأت خلافات توزيع مقاعد الاتحاد ومهامه
*تخيلوا الاتفاق وصل لدرجة ندي السكرتارية الفلانيه للحزب الفلاني ستة شهور
*وبعدها نشيلها منو ونديها للتنظيم العلاني
*فكانت اسوأ دورة اتحاد طلاب تمر بجامعة
*وقتها قتلنا ظمأ سوء الخدمات حتي تمنينا كيزان لتروي ظمأ السوء الحاصل
*كلو ده كان بسبب اننا اتفقنا علي شيل الكيزان ولم نهتم بالاتفاق لفترة مابعد شيل الكيزان
*لم نجاوب علي السؤال
*ثم ماذا بعد ذلك
*وعن حبيبتي انا بقول لكم ولسه برضي انا حا اقول لكم ويلا انتبهوا كلكم
*في الديمقراطية التالته
*اتفقت جميع الاحزاب علي الترابي
*فانسحب جميع المرشحين من دائرة الصحافة لصالح شبو
*اتفقوا يسقطوا الترابي
*وسقط فعلا وفاز شبو ودخل البرلمان
*ولان الناس في ذلك الوقت لم يتطرقوا للاتفاق فيما بعد سقوط الترابي
*اطل عليهم الترابي داخل قبة البرلمان نائبا عاما يتحدث وجميعهم ينصت منتبها كالتلاميذ
*حتي استفذهم في بداية حديثة حينما قال
*الدائرة..الدائرة لا دائرة…تعلمون انه لادائره ولكني جئتكم من فوق
*كل ذلك حدث لان الناس عندما اتفقوا علي الاسقاط لم يجاوبوا علي السؤال المنسي
*حصل السقوط
*ثم ماذا بعد ذلك؟؟
*ايها الجيل المشرف
*انتم من صنع الثورة
*انتم من فتح صدره للرصاص
*انتم من دهسته التاتشرات ومزقته خراطيش الكجر والملثمين
*انتم من دفع ثمن الفساد عمرا كاملا
*انتم رواد المستقبل
*لاتتركوا ثورتكم تسرق منكم في خضم الاحتفال بالسقوط الجميل
*اتفقوا فانها مرحلة مابعد السقوط
*فما زال السقوط يجري بنجاح
*ايها الناس
*ماهذا الذي حدث باستاد المريخ؟
*اهو ثمن الحرية التي كنا ننشدها؟ ام انه عدم دراية بان اخلاق الثورة هي التغيير الايجابي؟
*غلطان الفكاها عارت ولا اللقاها عايره اداها سوط؟
*غلطان الجمهور الذي ارتكب المجزرة
*ام الاتحاد الذي يصر علي دوري في هذه المرحلة
*ام لجنة التحكيم التي تختار دوما لمباريات المريخ الكبيره حكاما مغموريين سيئين؟
*ام غلطان الحكم الذي نعتقد ان علاقته بالتحكيم كعلاقة بكري المدينة باللغة الصينيه؟
*تصدقوا امس المريخ لعب الكورة التانية في النخبه والهلال لعب الكوره القبل الاخيره في الدوري العام؟
*تصدقوا انو هلال كادوقلي لو كان غلب كان نزل لدوري البقاء مريخ الفاشر الذي لعب مباراته الاولي بالنخبة؟
*ياشداد
*ده اتحاد
*ولا حداد؟؟؟
*كل شئ كان قبيح
*وامنيا اري تدخل المجلس العسكري الفوري
*اما عن بكري
*فيستحق الطرد لاحتجاجه (الاوفر) علي قرار الحكم
*ويستحق عقوبة الايقاف للطرد
*اكثر من ذلك لم يفعل شئ
*وعلي لجان الاتحاد ان لاتحاول الصيد في ماء عكرته هي بنفسها
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي للشمارات
*كان شفت يامجلسنا العسكري الفنجري
*لسة السوق لو دخلتو تمرق جري
*الضروريات واسعارها البتجيب الضغط والسكري
*دايرة وقفه جادة يامجلسنا العسكري
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال نكورك ثورة ثورة لينا خمسة شهور ولسه ماضقنا لينا عضمة
والي لقاء
سلك
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