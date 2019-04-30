سفيرة دولة أوروبية تعلق على ما تعرضت له خلال زيارة اعتصام السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: خضعت السفيرة الهولندية لدى السودان، كارين بوفن، للتفتيش على أيدي ناشطات لجان التأمين، في إطار جهود تطوعية وتنظيمية يبذلها المعتصمون لحماية المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم.

ونشرت السفيرة صور زيارتها للاعتصام، عبر حسابها على تويتر معلقة: “خالص امتناني لمنظمي الاعتصام الذين سهلوا زيارتي الأولى له. لقد تحدثت مع الرجال والنساء والشباب. أعجبت بمدى احترافيتهم وشجاعتهم وصبرهم ومثابرتهم”.

ومنذ السادس من أبريل/نيسان الماضي، يعتصم الآلاف أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالخرطوم ما أدى إلى إغلاق جسري النيل الأزرق، والقوات المسلحة، اللذين يربطان الخرطوم بمدينة بحري، وإغلاق شوارع رئيسية في وسط الخرطوم، للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين. المادة السابقة تَمَلْمُلٌ معقولٌ وتَضَجُّرٌ مَنْطِقِي ..!.. بقلم منى ابوزيد المقالة القادمة فساد الطيران.. بقلم يوسف عبد المنان

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