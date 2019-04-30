دا غلط يا بكري والصفوة.. بقلم بابكر مهدي الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

× فاجأ بكري المدينة الامة المريخية بتصرف أقل ما يوصف به أنه همجي وغير مسئول من لاعب كبير في ناد كبير وعريض اسمه المريخ، يف يفكر وكيف فكر بكري وهوز يصر بذلك الاصرار القبيح حتى يعرض نفسه للطرد وفريقه للنقصان والبهدلة على بهدلة كانت ماثلة.

× لا أبرئ بكري في أنه كان يقصد الإقصاء والطرد حتى يغيب المباريات القادمة المهمة التي من بينها مباريات أمام الهلال وأهلي شندي، وإلا فلماذا هذا القصد العمدي في ملاسنة الحكم بصورة لا يقبلها أي شخص دعك من حكم يقود مباراة كبيرة ومؤثرة؟

× لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يقصد بكري الطرد والغياب لمباريات وأيام وشهور، لأنه يعلم علم اليقين الثابت أنه سيتلقى عقوبة وجزاءا عظيما من الجهات المسئولة، قد لا تقل عن نهاية الموسم الحالي، وبالتالي يفتقده المريخ في النخبة والكأس بكل تأكيد ويقين.

× نلوم بكري بشدة ونقول له بالفيه المليان والقوي أنت غلطان من أظفار أصابع أقدامك إلى سبيب رأسك، ولا نقول هذا من أي منطلق سوى منطلق العدل في الاخذ الموضوعي وبس.

× نلوم بكري بشدة لأننا نحبه ونأسف كثيرا لغيابه في المرحلة المقبلة ، لأنه هو الأول في الفريق ولولاه لن يستطيع المريخ التقدم أو إحراز البطولات الداخلية المعروضة حاليا وأعني الدوري والكأس.

× صحيح للمريخ فريق عظيم وبه لاعبين موهوبين كثر،وقد يحققوا بعض النجاحات خلال الدوري والكأس، ولكن قطعا وبلا جدال فلن يستطيعوا سد ثغرة العقرب الفنية أبدا أبدا.

× الرأي عندي هو، أنه يتوجب على الكافة أن يركزوا في النقد على الأساس وليس الفروع، فالذين يذهبون مباشرة لسوء التحيكم وعدم كفاية العناصر الأمنية بالاستاد، فهذه مكونات مهمة في عملية النشاط الكروي، ولكن لولا ترصد بكري لما وصلت الأمور لهذا الحد الكريه ما في ذلك من شك أو جدل.

× وزاد الجمهور الطين بله وهو ينزل لأرض الملعب، وليته اكتفى بغمر الملعب الحشودالبشرية، لكنه قام بالاعتداء على طاقم الحكام، وبهذا فتح الباب للفوضى الخلاقة والتي لا تشبه تصرفات الصفوة قبلا.

× والغريب أن الظرف ما كان يتطلب هذا التوتر من بكري أو الجمهور، لأن المريخ كان متقدما بهدف ، والحالة التي هاج عليها بكري عباراة عن انزار أصفر لود الرشيد، وكل هذا في شوط اللعب الأول، يعني هناك وقت وزمن من المباراة فعلاما التوتر الما طيب ذاك؟

× خلاصة القول هو، بهذا التصرف الغريب من بكري نستطيع ان قنلو، ان العقرب تاني ما حايدقها مع الفريق حتى نهاية الموسم، وبالتالي الفريق سيفقد أهم لاعب هو بكري، وبالتالي يبقى التنافس على الممتاز والسودان صعب جدا.

ذهبيـــــــــــــــــات

× تصرف بكري سيكلف الاحمر ضياع الدوري والكأس.

× بكري منذ مباراة حي الوادي نيالا وبعد دخوله لأرض الملعب كان متشنجا مع الحكم.

× مشكلة بكري أنه يطلب الطرد والتوقف بطريقة واضحة ومكشوفة، وهي لا تشبه اللعب المحترف.

× لا يخالجني أدنى شك بأن بكري قصد هذا الحوار، حتى يغيب بقية الموسم.

× الجمهور سيكلف النادي مبالغ وغرامات وحرمان الفريق من مملعبه، ولكه ضرر في ضرر.

× إذا غاب الوعي عن اللاعب المحترف والجمهور فيبقى استمرار الفريق مستحيلا.

× يجب على النادي أن يوقع عقوبة مالية على بكري حال صدور قرار توقيف له من قبل الاتحاد العام.

× لا يمكن أن يتصرف لاعب محترف بهذا الشكل، وهو يقبض الملاييين.

× بعد ما قدمه الفريق في البطولة العربية ظننا أن النخبة والكأس من نصيبه ولكن العقرب قال لا.

الذهبيــة الأخيــرة

× وعبر الذهبية الأخيرة لهذا الصباح نقول، المريخ في خطر بسبب لاعبيه وجماهيره والحكام ولجان الاتحاد العام، والله المستعان.