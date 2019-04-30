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ألمانيا ترفض ابتياع مفخرة الصناعة الجوية الأمريكية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رفضت ألمانيا ابتياع مفخرة الصناعة الجوية الحربية الأمريكية، مقاتلات “إف-35” التي يسعى البنتاغون إلى بيعها لحلفائه كافة.
وقررت ألمانيا شراء طائرات “يوروفايتر” و”إف-18″ بدلا من “إف-35” لإحلالها محل طائرات “تورنادو” البريطانية الصنع المتقادمة.
وبطبيعة الحال فإن هذا لا يرضي الأمريكيين. وقال جوناتان هويل، نائب رئيس شركة “لوكهيد مارتين” التي تصنع طائرات “إف-35″، لصحيفة “فاينانشل تايمز” إن ألمانيا بلا مقاتلات “إف-35” لا يمكنها أن تكون بمستوى شركائها الأطلسيين.
ويشار إلى أن رفض ألمانيا لشراء طائرات “إف-35” يدل على أن قادتها يحافظون على استقلال القرار بشأن القدرة الدفاعية، وينوون مواصلة العمل في مشروع مقاتلة الجيل الخامس الأوروبية بالتعاون مع فرنسا. وقبل أن تخرج هذه الطائرة إلى حيز الوجود يمكن أن تعتمد ألمانيا على مقاتلات “يوروفايتر” في خفر حدودها الجوية. أما مقاتلة “إف-35” فهي طائرة هجومية وليست دفاعية.

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