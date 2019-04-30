والي الجزيرة: نحن ضد فكرة “القفز بالزانة”

أكد والي ولاية الجزيرة المكلف اللواء ركن عبدالعزيز عثمان الأمين سعد، التزامه بترسيخ قيم دولة القانون، مشيراً إلى أنه قد أصدر قراراً بإعفاء بعض قيادات الخدمة المدنية، وأضاف نحن ضد فكرة “القفز بالزانة”.
وكشف عن اعتقال بعض رموز حزب المؤتمر الوطني وتقييد إقامة العناصر النسائية، وأشار في تصريحات صحفية، يوم الثلاثاء، للجهود الجارية لتلمس مواقع الخلل في بعض المؤسسات الحكومية وأنه قد أصدر قراراً بإعفاء بعض قيادات الخدمة المدنية، مؤكداً استلامهم جميع دور حزب المؤتمر الوطني ومباشرة لجنة حصر ممتلكات الوطني أعمالها.
وأكد بحسب شبكة الشروق – استلامهم لمنسقيات الدفاع الشعبي والخدمة الوطنية والشرطة الشعبية والهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة ومقارها، إضافة لقفل جميع حسابات المؤتمر الوطني.
وأشار الوالي للتدابير التي قادتها الولاية لتأمين انسياب السلع الاستراتيجية المدعومة وتكوين فرق عمل بالتنسيق مع فرع هيئة المواصفات والمقاييس بالولاية لمعايرة أوزان الخبز والغاز وتأمين خدمات المياه، كاشفاً عن ضبط 19 كيلو جرام من الذهب تم تسليمها للبنك المركزي، وقطع بمباشرة لجان مراجعة محالج مارنجان مهامها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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