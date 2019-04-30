نائب رئيس المجلس الانتقالي : لن نسمح بالتفلتات الأمنية

قال فريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي بأن المجلس العسكري لن يسمح بالانفلاتات الأمنية بالبلاد .

وعدد سيادته مظاهر التفلتات التي تمت في الفترة الأخيرة منها قفل المعابر و الكباري والطرق وخط السكة الحديد ومظاهر تفتيش المواطنين والاعتداء عليهم وعلى مكاتب جهاز الأمن بعدد من الولايات بالاضافة إلى الاعتداء على الأراضي و المخططات السكنية وعلى الدعم السريع ونهب مبلغ ١٣ مليون مرتبات منسوبيها وانتشار ظاهرة المخدرات وتفتيش القوات النظامية .

واستعرض خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بوزارة الدفاع بحضور عدد من أعضاء المجلس العسكري الإنتقالي نتائج المفاوضات التي تمت بين المجلس العسكري وقوي إعلان الحرية والتغيير مبيناً بأن هناك عدم إلتزام من جانب قوى إعلان الحرية والتغيير على ما تم الاتفاق عليه بشأن فتح الكباري والطرق وسير القطار .

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و قال حميدتي بحسب وكالة السودان للأنباء – أن المجلس العسكري يعمل على حماية المواطنين وممتلكاتهم وشدد بحسم كل أشكال التفلتات وفق القانون وزاد لن نسمح بالفوضى بالبلاد.

وأكد عدد من أعضاء المجلس العسكري المشاركين في المؤتمر بأن هناك تراجعاً فيما تم الاتفاق عليه مع قوي اعلان الحرية والتغيير.

وأكد نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي التزام المجلس بالاستمرار في ما تم الاتفاق عليه وبالتفاوض مع قوي إعلان الحرية والتغيير .

وشدد نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي بأهمية فتح المعابر و إزالة الحواجز والسكة الحديد لنقل البضائع و المواد التموينية والبترولية للولايات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)