“الانتقالي” يقبل استقالة 3 من أعضائه

التاريخ: 30-أبريل-2019 فى : أخبار 430 مشاهدة أعلن المجلس العسكري الانتقالي قبول استقالة ثلاثة من أعضائه هم: الفريق أول ركن عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، والإثنان الآخران هما الفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي فضيل بحسب الشروق . Advertisements وتقدم هؤلاء باستقالاتهم الأسبوع الماضي في أعقاب اتهامات وجهها لهم المحتجون وقوى الحرية والتغيير بموالاتهم للنظام المخلوع. وكان الناطق الرسمي للمجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين كباشي، قد قال في وقت سابق إن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، ينظر في استقالة ثلاثة من أعضائه للبت فيها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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