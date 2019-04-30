المنحة النفطية السعودية لليمن ضرورية لتخفيف معاناة المواطنين في أيام رمضان

يتبقى لقدوم شهر رمضان أقل من أسبوع في ظرف يعيش المواطنين في المناطق المحررة لاسيما الساحلية في أجواء شديدة الحرارة وأزمة في مشتقات نفطية تشهدها محطات توليد الكهرباء.

وكانت المملكة العربية السعودية قد ساهمت خلال ثلاثة أشهر في رفع أزمة المشتقات النفطية التي كانت تعاني منها محطات توليد التيار الكهربائي.

وبدأت المملكة في المنحة النفطية من شهر اكتوبر من العام المنصرم وحتى يناير من العام الجاري مثلت هذه المنحة انفراجه واسعة في الكهرباء وتنفس المواطنين الصعداء.

وبتوقف المنحة النفطية بدأت محطات التيار الكهربائي تعاني من توليد الكهرباء ما عكس سلبا على حياة الناس لاسيما في اجواء حارة تشهدها المدن الساحلية هذه الايام وقدوم شهر رمضان.

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وفي هذا الاطار ناشد مواطنون المملكة العربية السعودية باستمرار تقديم تلك المنحة النفطية لرفع معاناتهم.

كما دشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمطالبة المملكة بقيادة الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان بتفعيل المنحة النفطية من جديد.

وتأتي هذه المناشدة في ظل استمرار مليشيا الحوثي المعارك في الجبهات والتي تحاول التقدم غير أن قوات الجيش وابطال المقاومة يتصدون لهم بكل بسالة وبدعم وغطاء من التحالف العربي.

#تمديد_منحه_الوقود_السعوديه