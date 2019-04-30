مخاطر عدم التمديد لمنحة الوقود السعودية وأبرز محطاتها ونجاحاتها "تقرير خاص"

أفادت مصادر مطلعة، بأن "عدم التمديد لمنحة وقود محطات الكهرباء بعد انتهاء الفترة المحددة لها قد يترتب عليه مخاطر كثيرة تتهدد حياة اليمنيين في المناطق الحارة".

وبحسب مصادر "اليمن العربي"،" قد تصل حد ازهاق أرواح كما يتكرر دائما بالنسبة لكبار السن ومرضى الفشل الكلوي والسرطان وأطفال الحضانات في المستشفيات وذوي الأمراض المزمنة مثل القلب والضغط والربو والسكري".

وشكلت منحة الوقود السعودية لتشغيل محطات الكهرباء نقطة فاصلة في حياة ملايين اليمنيين، إذ نقلتهم من واقع سيء فرضته الحرب الحوثية ومخلفاتها إلى واقع أفضل ينعمون فيه بخيرات كثيرة وخدمات جليلة ما كان لها أن تعود لولا عودة التيار الكهربائي إلى تلك المحافظات.

وصارت منحة الوقود السعودية لتشغيل محطات الكهرباء حديث الشارع اليمني والمنجز الذي يفخر به الجميع وذلك لما حققته من نجاحات كبيرة خلال فترة وجيزة لا تتعدى ثلاثة أشهر منها وقف انهيار العملة المحلية وانقاذ الاقتصاد الوطني من كارثة محققة.

وحققت منحة الوقود السعودية لتشغيل محطات كهرباء المحافظات اليمنية المحررة نقلة نوعية لمسها الجميع في شتى مجالات الحياة سيما على الصعيد الاقتصادي والتنموي والصحي والتعليمي والخدمي.

مع وصول أول دفعة من منحة الوقود السعودية إلى ميناء عدن أواخر أكتوبر 2018م عاد التيار الكهربائي للمناطق المستهدفة وعادت معه الحياة إلى طبيعتها بل وعاد الأمل إلى نفوس كثيرة كان الياس قد سكنها والظلام قد خيم عليها إلى حد لم يتوقع البعض منهم أن يرى النور من جديد.

وبحسب المراقبين، فإن "كل النجاحات والانجازات العملاقة التي حققتها منحة وقود الكهرباء لا زالت مهددة بالاندثار خصوصا مع انتهاء فترة المنحة المحددة بثلاثة أشهر ابتداء من نوفمبر 2018م وقدوم فصل الصيف الذي يعد الاختبار الحقيقي لنجاح هذه المنحة نظرا لتضاعف الاحمال الناجم عن الاستخدام الكبير لأجهزة التبريد والتكييف في المناطق الحارة تحديدا".

وبينت إن الدور الريادي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية منذ بداية الحرب وحتى اللحظة والمتمثل في دعم ومساندة اليمن واليمنيين والوقوف الى جانبهم في أحلك الظروف كما فعلت مؤخرا عبر منحة وقود محطات الكهرباء يضع اليمن حكومة وشعبا أمام التزامات أخلاقية كثيرة تجاه أشقاء الشدة لعل أقلها الاعتراف بالجميل والتعبير عن الشكر والامتنان.

وخضعت عملية استلام وتسليم منحة وقود محطات الكهرباء ونقلها بين المحافظات المحررة للرقابة المشددة من قبل شركة سيبولت العالمية ابتداء من لحظة وصول الشحنة إلى مصافي عدن وحتى تفريغها في خزانات محطات توليد الطاقة الكهربائية أو الخزانات التابعة لشركة النفط على مستوى كل محافظة.

وسبق توزيع منحة الوقود السعودية عمليات فحص شاملة لكافة محطات الكهرباء نفذها فريق هندسي يضم مجموعة من الخبراء للتأكد من مدى صلاحية تلك المحطات واستيفائها للشروط المطروحة من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبما يضمن الاستفادة من المنحة.

ممارسات إيران ودعم السعودية

وكان سعادة سفير خادم الحرمين الشريفيين لدى اليمن محمد سعيد آل جابر، قال في تصريحات سابقة إن "إيران تكرّس الوقت والموارد لتهريب الصواريخ والمحاربين إلى اليمن بينما تعمل المملكة العربية السعودية على البناء الشامل لكل ما يحتاج إليه اليمن بما في ذلك وقود تشغيل محطات الكهرباء وهنا يظهر الفرق جليا".

وبين آل جابر: إن منحة وقود محطات الكهرباء هي أحد أوجه الدعم الاقتصادي الذي ينفذه البرنامج السعودي لإعمار وتنمية اليمن.

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وذكر آل جابر، أن منحة المشتقات النفطية امتداد لعطاء مستمر يوجه به سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد لأجل الإشفاء في اليمن.

وشدد آل جابر، أن المنحة السعودية لوقود محطات الكهرباء أمر به العاهل السعودي الملك سلمان، وولي عهده، لرفع معاناة الشعب اليمني وضمان استمرار الكهرباء على مدار الساعة.

ولفت إلى أن "منحة وقود محطات الكهرباء هي أحد أوجه الدعم الاقتصادي الذي ينفذه البرنامج السعودي لإعمار وتنمية اليمن".

وقال آل جابر: منحة المشتقات النفطية السعودية توفر 60 مليون دولار شهريًا مما سيخفف من وطأة الميزانية عن الحكومة اليمنية.

وعاش اليمانيون خلال الخمس السنوات الماضية أوضاعا اقتصادية ومعيشية وصحية غاية في التعقيد نتيجة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي أو التوقف شبه الكامل للخدمة بالمناطق المحررة.

محطات المنحة السعودية

في 6 أغسطس 2018م أعلن السفير السعودي محمد آل جابر عبر تغريده في حسابه على تويتر عن توجيهات خادم الحرمين الشريفيين وولي عهده الأمين، بمنح مشتقات نفطية لمحطات الكهرباء في اليمن بقيمة (٦٠) مليون دولار شهرياً لتشغيلها على مدار الساعة.

في يوم الأحد الموافق 12 أغسطس 2018م تم التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بالمنحة النفطية المقدمة من المملكة لتزويد محطات الكهرباء في اليمن بالمشتقات النفطية بقيمة ٦٠ مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.

في يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 2018م وصلت إلى ميناء عدن البحري ناقلة تحمل 62 ألف طن من الديزل و25 ألف طن من المازوت، كدفعة أولى من منحة المشتقات النفطية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتشغيل كهرباء اليمن.

وفي يوم الخميس الموافق 29 نوفمبر 2018 وصلت إلى ميناء المكلا بمحافظة حضرموت باخرة تحمل 17 ألف طن من الديزل و 13 ألف طن من المازوت، لتزويد محطات الكهرباء في حضرموت.

وفي صباح الاثنين الموافق 3 ديسمبر 2018م وصلت إلى ميناء الزيت بمديرية البريقة محافظة عدن باخرة تحمل على متنها 56 ألف طن من مادة الديزل الدفعة الثانية من منحة الوقود المقدمة من الحكومة السعودية لتشغيل محطات كهرباء العاصمة المؤقتة وباقي المحافظات المحررة.

وفي صباح الخميس الموافق 27 ديسمبر 2018م وصلت إلى ميناء الزيت بمديرية البريقة في عدن باخرتين محملتين ب 63 الف وسبعمائة طن ديزل و13 الف طن مازوت كدفعة ثالثة من منحة الوقود السعودية المخصصة لتشغيل محطات كهرباء اليمن.

وفي يوم الخميس الموافق 27 ديسمبر 2018م وصلت سفينة إلى ميناء المكلا محملة ب 10 الف طن ديزل مخصص لمحطات كهرباء حضرموت وشبوة ومأرب والجوف وذلك ضمن الدفعة الثالثة من منحة الوقود السعودية لذات الغرض.