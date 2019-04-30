ناشطون جنوبيون يناشدون المملكة تمديد حملة دعم محطات الكهرباء بالوقود

دعا نشطاء جنوبيون المملكة العربية السعودية إلى تمديد منحة الوقود لمحطات كهرباء المناطق المحررة.
ومن المقرر أن تنطلق، في تمام الثامنة من مساء اليوم، حملة مناشدة للمملكة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وساهمت منحة الوقود السعودية في إعادة التيار الكهربائي إلى عدد من المحافظات المحررة.
واختار الناشطون لحملتهم هاشتاج: #تمديد_منحه_الوقود_السعوديه.
ويأمل الناشطون أن تتجاوب المملكة العربية السعودية مع مناشداتهم وتمدد المنحة التي انتهت قبل ثلاثة أشهر.
وكانت المملكة قد تجاوبت مع دعوات سابقة لمنع تدهور العملة وقدمت ملياري دولار كوديعة للبنك المركز و200 مليون دولار كمنحة.
#تمديد_منحه_الوقود_السعوديه
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