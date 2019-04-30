رئيس القضاء يوجه القضاة بتحقيق العدالة وسيادة حكم القانون

دعا رئيس القضاء، مولانا عبدالمجيد إدريس، المساعدين القضائيين إلى التمتع بالحياد والنزاهة ومعاملة الناس سواسية أمام القانون، وشدد على ضرورة التمسك بالتوجيهات والالتزام والاطلاع لأداء العمل بإتقان وتحقيق العدالة وسيادة حكم القانون.
والتقى مولانا عبدالمجيد، يوم الثلاثاء، بدار قضاة السودان بالمساعدين القضائيين، مبيناً أنهم إضافة حقيقية للسلطة القضائية، موجهاً بتمليكهم كل القوانين واللوائح الخاصة بالسلطة القضائية،
من جانبه، أوضح الأمين العام لشؤون القضاة مولانا بابكر التني أن مسؤولية القاضي كبيرة ومهامه صعبه وغير مستحيلة، داعياً القضاة إلى التميز في الأداء وتحقيق العدالة ورد الظلم.
من جانبه، أشار رئيس إدارة التدريب بالسلطة القضائية مولانا ضرار يوسف إلى أن التدريب يملك أساسيات الممارسة للعمل القضائي، داعياً إلى التسلح بالمعرفة والاجتهاد والاطلاع.
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