المجلس العسكري يؤكد ضرورة هيكلة وتاهيل الشرطة للمرحلة المقبلة

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي؛ الفريق أول محمد حمدان دقلو؛ ضرورة اعادة هيكلة وتاهيل الشرطة؛ كما اصدار لائحة ترقيات جديدة للشرطة والغاء السابقة؛ وتبرع بمرتب ثلاثة اشهر لقوات الشرطة.
وشدد حمدان على قومية الشرطة في المرحلة القادمة بأن لا يخضع تعيين الضباط لتصنيفات الحزب او القبيلة او الجهة كما كان في السابق.
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