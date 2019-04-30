المجلس العسكري يؤكد ضرورة هيكلة وتاهيل الشرطة للمرحلة المقبلة

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي؛ الفريق أول محمد حمدان دقلو؛ ضرورة اعادة هيكلة وتاهيل الشرطة؛ كما اصدار لائحة ترقيات جديدة للشرطة والغاء السابقة؛ وتبرع بمرتب ثلاثة اشهر لقوات الشرطة.

وقال حمدان لدى مخاطبته قيادات الشرطة اليوم الثلاثاء بالخرطوم إن الشرطة هي خط الدفاع الأول، مشيراً إلى وقوفه خلفها حتى تطلع بدورها المنوط بها.

واكد عدم السماح لأي جهة نظامية أخرى بالقيام بصلاحيات ومهما الشرطة؛ لافتاً إلى أن الشرطة قوة مدربة وذات تاريخ قديم لا يسمح بالتطاول عليها؛ وأنهم سيدعمون الشرطة ويعملون على تأهيلها وحمايتها وفقاً للقانون.

وشدد حمدان على قومية الشرطة في المرحلة القادمة بأن لا يخضع تعيين الضباط لتصنيفات الحزب او القبيلة او الجهة كما كان في السابق.