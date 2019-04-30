قوى الحراك تلوح بالإضراب السياسي الشامل

قال عضو تجمع المهنيين السودانيين؛ محمد يوسف المصطفى؛ ان قوى الحراك تدرس في الوقت الراهن خطوات تصعيدية اخرى لمزيد من الضغط على المجلس العسكري الانتقالي للقبول برؤيتها بشان تشكيل المجلس السيادي.

وأضاف في تصريح لــــ(اخبار الخليج 365) أن قوى الحرية والتغيير أبدت مرونة خلال جولات المحادثات مع المجلس العسكري للوصول الى اتفاق؛ ولكن العسكريين متمسكين بان تكون كل السلطات عند المجلس.

واشار المصطفى الى ان قوى الحرية والتغيير تقدمت بمقترح أن يكون المجلس السيادي مناصفة بيننا حتى لايكون للعسكريين سلطات واسعة يستخدمونها ضدنا؛ ولكنهم رفضوا ذلك.

وقال لاتوجد ضمانات اذا قبلنا بمايطرحه العسكريين؛ ويمكن أن يعمل المجلس العسكري على افشال مجلس الوزراء ويقوم بحله في أي وقت بحجج كثيرة.

وتابع: ندرس اعلان العصيان المدني والاضراب السياسي العام في كل البلاد؛ حتى يستجيب المجلس العسكري لمطالب الثورة.