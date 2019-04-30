السودان: 250 ألف طن استهلاك السودان من الزيوت سنوياً

وأبدى استعداد وزارته للتعاون التام مع اليونيدو لإتمام المشروع وأمَّن على إعداد ورقة شاملة تتضمن المواصفات والصادرات، وأكد على أهمية صناعة الزيوت باعتبارها واحدة من الصناعات الاستراتيجية المهمة، لاعتمادها على المنتجات الزراعية المحلية التي يملك السودان فيها ميزة نسبية، مؤكداً أنها من الصناعات التي يعوَّل عليها في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وسد الفجوة في العالم العربي ودول الجوار، مشيراً إلى أن الطاقات التصميمية لمعاصر الزيوت تقدر بحوالي 2.3 مليون طن من الحبوب الزيتية في العام، بينما يقدر حجم الاستهلاك السنوي للبلاد بحوالي 200 – 250 ألف طن من زيوت الطعام.
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