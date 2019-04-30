رسمياً.. إيقاف النشاط الكروي في السودان لأجل غير مسمى

أعلن الاتحاد السوداني لكرة القدم، الثلاثاء، تعليق منافسة الدوري الممتاز لأجل غير مسمي بسبب الأحداث، التي تشهدها البلاد.

وجرى، خلال الأيام الماضية، تأجيل عدة مباريات بسبب الوضع الأمني الراهن في البلاد، أبرزها المباراة بين الهلال السوداني وضيفه النجم الساحلي التونسي في إياب دور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي.

وسبق للنشاط الكروي في السودان أن شهد توقفا، وذلك عام 2017 حين أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قرارا يقضي بتعليق النشاط الكروي في البلاد، بسبب تدخل جهات حكومية في اللعبة.

وتشهد السودان، منذ أسابيع، تظاهرات من آلاف الأشخاص، يطالبون بصوت واحد بمحاسبة كل رموز نظام عمر البشير ونقل الحكم إلى سلطة مدنية.

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وبدأت الاحتجاجات المستمرة المناهضة للحكومة في 19 ديسمبر الماضي، بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية، لكنها تطورت إلى احتجاجات مناهضة لحكم عمر البشير الذي دام نحو 30 عاما.

وأدت المظاهرات إلى عزل البشير، في وقت سابق من الشهر الحالي، وتشكيل مجلس عسكري، يقود البلاد في فترة انتقالية، إلى حين إجراء الانتخابات.

وتريد جماعات المعارضة والمحتجون، الذين يواصلون اعتصامهم خارج مقر وزارة الدفاع، تشكيل مجلس انتقالي يقوده مدنيون ويضم ممثلين عن الجيش.