القبض على شاب ضبط بحوزته (800) حبة كبتاغون

تمكنت شرطة مكافحة المخدرات من القبض على شاب ضبطت بحوزته على عدد ٨٠٠ حبة كبتاغون بالشارع العام بالحاج يوسف، وبحسب التفاصيل الأولية للبلاغ في أن معلومة كانت قد توفرت لدى شرطة مكافحة المخدرات عن نشاط المتهم في تجارة المخدرات، وبعد الرصد والمتابعة، تم عمل كمين له في مبايعة وهمية.

وأثناء عملية تسليم المخدرات تم القبص على المتهم، وبتفتيشه عثر على ٨٠٠ كبتاغون، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة ودونت في مواجهته بلاغا تحت نص المادة ١٥-أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، الاتجار، ومازال المتهم رهن التحقيق.