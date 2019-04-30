القبض على شاب ضبط بحوزته (800) حبة كبتاغون

وأثناء عملية تسليم المخدرات تم القبص على المتهم، وبتفتيشه عثر على ٨٠٠ كبتاغون، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة ودونت في مواجهته بلاغا تحت نص المادة ١٥-أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، الاتجار، ومازال المتهم رهن التحقيق.
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