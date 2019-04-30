استمرار التوتر بمخيم عين الحلوة اللبناني

سادت حالة من التوتر الشديد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، منذ أمس، وسط استنفار عسكري متبادل بين قوات الأمن الوطني الفلسطيني وناشطين إسلاميين، على خلفية مقتل أحد عناصر الأمن الوطني.
وأفاد مصدر أمني لمراسل" بترا" في بيروت عن إجراء سلسلة اتصالات فلسطينية لبنانية من أجل احتواء أي تصعيد عسكري، والدفع باتجاه الضغط السلمي لتسليم المتهم بالقتل.
وأضاف أن اجتماعات أمنية فلسطينية عقدت اليوم، وكررت التأكيد على أنه لا حل إلّا بتسليم القاتل.
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