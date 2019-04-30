إتحاد الكرة يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن واقعة استاد المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف مراقب مباراة المريخ الخرطوم وهلال الأبيض عن أنّ اللاعب بكري المدينة لم يعتدَ على حكم المباراة، وأنّه لم يرَ ذلك، مشيرًا إلى أنّه قام بتدوين جميع ما حدث دون زيادة أو نقصان.

وقال معتز الشاعر لـ”باج نيوز” إنه قام بالواجب، مقرًا بوجود قصور كبير في تأمين المباراة من جانب قوات الشرطة.

وأكّد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السوداني أن القوة الشرطية التي تواجدت في المباراة كان قوامها”30″ فردًا، وأنّه لم تقم بواجبها وتتحرك لبسط الأمن والهيبة، موضحًا أنّ ذلك يدعو للاستفهام.

وشهدت مباراة المريخ تعليق الحكم الطيب حسين للقاء بعد الاعتداء عليه، ما أطرّ إلى اسعافه للمستشفى.