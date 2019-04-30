تعرّف على حجم إستهلاك السودان من الزيوت سنوياً

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الخليج 365 :
توقع وكيل وزارة الصناعة والتجارة عبد الرحمن عجب أن يكتمل مشروع سلاسل القيمة لمحصول السمسم خلال ثلاث سنوات، جاء خلال اجتماعه مع وفد اليونيدو الزائر برئاسة د. علي عباس غزلياش، مجالات التعاون الثنائي المشترك بين الوزارة والمنظمة في القطاعات كافة، وأبان أن المشروع تنفذه اليونيدو بولايتي شمال كردفان والقضارف بتكلفة (904) آلاف دولار، بالاستفادة من القيمة النسبية التي تتمتع بها تلك الولايات، وثمَّن الوكيل الجهود التي تبذلها اليونيدو في تطوير القطاعات الصناعية في السودان، وأبدى استعداد وزارته للتعاون التام مع اليونيدو لإتمام المشروع وأمَّن على إعداد ورقة شاملة تتضمن المواصفات والصادرات، وأكد على أهمية صناعة الزيوت باعتبارها واحدة من الصناعات الاستراتيجية المهمة، لاعتمادها على المنتجات الزراعية المحلية التي يملك السودان فيها ميزة نسبية، مؤكداً أنها من الصناعات التي يعوَّل عليها في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وسد الفجوة في العالم العربي ودول الجوار، مشيراً إلى أن الطاقات التصميمية لمعاصر الزيوت تقدر بحوالي (2.3) مليون طن من الحبوب الزيتية في العام، بينما يقدر حجم الاستهلاك السنوي للبلاد بحوالي (200 – 250 ) ألف طن من زيوت الطعام.
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