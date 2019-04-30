الهلال يستأنف تدريباته التحضيرية اليوم

يعود فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال مساء اليوم ﻹستئناف التدريبات التحضيرية بملعبه في امدرمان عقب نهاية الراحة السلبية الممنوحة للاعبين أمس الإثنين، ويأتي مران اليوم ضمن إستعدادات الفرقة الزرقاء لمواجهة الشرطة القضارف في آخر مباراة بمرحلة المجموعتين قبل مباريات دوري النخبة الحاسمة في البطولة المحلية، ومن المنتظر أن يشتمل مران اليوم على تصحيح الأخطاء التكتيكية التي لازمت اداء اللاعبين في مواجهة أمس الأول أمام فريق الهلال كادوقلي؛ في حين يتوقع أن تخضع بقية العناصر الأخرى لتدريبات بدنية قوية وشاقة تحت إشراف مدرب الأحمال التونسي قيس بن القطاسي، وستتواصل تدريبات الفريق الأول بصورة يومية لحين برمجة مباراة الشرطة القضارف وبقية المباريات التي تنتظر الفريق في دوري النخبة من الموسم الحالي.

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