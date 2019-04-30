نائب الامين العام للمؤتمر الشعبي يبرئ الثوار ويتهم كتائب الظل " المندسة"

أتهم نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي، كتائب الظل بالهجوم على أجتماع الشعبي بصالة قرطبة. واضاف بعض عناصر المؤتمر الوطني المندسة وسط الثوار تحاول جر البلاد للعنف والفتنة ، والدليل طيلة 4 شهور من الثورة التزم فيها الثوار بالسلمية رغم القمع المفرط من النظام البائد لاننا انتهجنا السليمة ونحن جزء منها.

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