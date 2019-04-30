325 مليون جنيه من البنك الزراعي لتقاوى القمح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شدد والي ولاية الجزيرة المكلف اللواء الركن عبد العزيز عثمان الأمين سعد، على ضرورة الاستعداد المبكر لزراعة محصولات العروة الصيفية، ودعا لدى لقائه بمكتبه أمس، بأعضاء لجنه متابعة الموسم الزراعي الجديد برئاسة محافظ مشروع الجزيرة م. عثمان سمساعة، لتوفير جميع مدخلات الإنتاج واستخدام التقانات الحديثة وتأمين انسياب النقدية.

من جانبه أعلن سمساعة موافقة البنك الزراعي على توفير مبلغ 325 مليون جنيه لتمويل شراء تقاوى القمح بمشروع الحزيرة، داعياً المزارعين للبدء في التحضير للموسم الزراعي الجديد. المادة السابقة وفرة وإستقرار في أسعار مواد البناء ببحري

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