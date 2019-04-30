وفرة وإستقرار في أسعار مواد البناء ببحري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أفاد بعض تجار الأسمنت بشارع الإنقاذ ببحري (السوداني) أمس، بحدوث استقرار في أسعار الأسمنت، مبينين أن الطن استقر في نحو (8,5) ألف جنيه، واصفين حركة البيع بالضعيفة نتيجة إغلاق الكباري والأحداث الأخيرة، مضيفين أن هنالك وفرة في السلعة، وتوقعوا تراجع الأسعار.

فيما استقر سعر السيخ في نحو (46-57) ألف جنيه للطن ..