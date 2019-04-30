انتعاش سوق المستلزمات الرمضانية وتباين في أسعارها بالخرطوم

الخليج 365 : أكد تاجر الجملة بسوق أمدرمان عبدالقادر إمام عدم استقرار أسعار السلع بسوق الجملة, مشيراً لانتعاش القوى الشرائية في الأسواق حالياً لاحتياجات رمضان فقط, وقال لـ ( السوداني ) إن سعر جوال السكر عبوة 50 كيلو 1380 جنيهاً, و بلغ سعر باكت دقيق زادنا 380 جنيهاً, وباكت دقيق سيقا 400 جنيه, وسعر زيت صباح عبوة 4,5 بمبلغ 300 جنيه وسعر زيت الفول عبوة 36 رطلاً 1180 جنيهاً, وسعر ربع البلح 430 – 380 جنيهاً, سعر جوال العدسية 4100 جنيه, سعر جوال الكبكبي 3 آلاف جنيه وسعر رطل الشاي 160 جنيهاً, لافتاً إلى أن هذه الاسعار غير ثابتة لعدم استقرارها, مؤكداً توفر كافة السلع الرمضانية وعدم وجود أي مشكلة في السلع المحلية.

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