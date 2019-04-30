رسمياً.. تعليق الدوري الممتاز لأجل غير مسمى

الخليج 365 :

اصدر اتحاد الكرة قراراً قضي بتعليق مباريات الدوري الممتاز الي اجل غير مسمي..

وقال رئيس لجنة المسابقات الفاتح باني ل(باج نيوز) أن اللجنة المنظمة اتخذت قراراً بتعليق مباريات الدوري الممتاز الي أجل غير مسمي..

واضاف باني بانهم خاطبوا الجهات الامنية ممثلة في الشرطة بالامس القريب لاجل مناقشة تامين المواجهات و لم يحصلوا علي الرد حتي اللحظة ..

واشار رئيس لجنة المسابقات الا أنه تم التشاور حول الاستمرار في البرمجة في ظل الظروف الراهنة وتم اتخاذ قرار بالتعليق..

وعلم ” باج نيوز” بان قيادات اللجنة المنظمة اجرت مشاورات عالية المستوي مع عدد من القيادات باتحاد الكرة وعلي راسهم الرئيس كمال شداد الذي بارك قرار اللجنة بشان التعليق..

يذكر أن لجنة المسابقات اصدرت قراراً اخر قضي باداء فريق الهلال لمباراته المؤجلة في دوري المجموعات امام الشرطة القضارف في الخامس من مايو القادم..