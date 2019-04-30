البنك المركزى يُسلّم المصارف احتياجاتها من الأوراق النقدية

الخليج 365 : سلّم بنك السودان المركزي بالأمس المصارف احتياجاتها من السيولة النقدية، وذلك لمواجهة أزمة نقص السيولة بالبنوك والصرّافات، وبحسب (أس أم سي)، فإن اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الإنتقالي، وجّهت المركزي بتوفير احتياجات المواطنين من السيولة النقدية عبر الصرافات الآلية، موضحاً أنه يومياً سيتم توفير مبلغ (200) مليون جنيه لجميع المصارف العاملة بالبلاد، لتمكين المواطنين من تلبية احتياجاتهم خلال شهر رمضان المقبل.

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