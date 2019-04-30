القضارف.. انسحاب قيادات لمشاركة أعضاء المؤتمر الوطني في اجتماع برئاسة الوالي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: استنكر قيادات سياسية بولاية القضارف حضور أعضاء من حزب المؤتمر الوطني المخلوع من الحكم لاجتماع دعا له والي الولاية المكلف اللواء محيي الدين الهادي.

وقالت قيادات شاركت في الإجتماع لـ “باج نيوز”، إنهم فوجئوا أن (90%) من حضور الاجتماع أعضاء وقيادات معروفون بانتمائهم للحزب الحاكم سابقا، وأوضحت أنه احتجاجاً على الخطوة انسحب عدد من قيادات القضارف من الاجتماع بعد مطالباتهم الوالي المكلف باجتثاث الفساد وإجراء تغييرات في الحكومة.

وقال القيادي المعروف بالقضارف وجدي البدوي، إنه كان حاضرا للاجتماع، وأكد أن (90%) من الحضور من قادة المؤتمر الوطني بالولاية. صحيفة السوداني المادة السابقة إخضاع سفيرة اوروبية للتفتيش قبل دخول اعتصام القيادة المقالة القادمة البنك المركزى يُسلّم المصارف احتياجاتها من الأوراق النقدية

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