إخضاع سفيرة اوروبية للتفتيش قبل دخول اعتصام القيادة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

خضعت السفيرة الهولندية لدى الخرطوم لدى الخرطوم ، للتفتيش من قبل لجان التأمين لحماية المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش منذ ما يقارب الشهر .

وأظهرت صورة متداولة بحسب صحيفة السوداني السفيرة كارين بوفن ، أثناء إخضاع حقيبتها للتفتيش من قبل إحدى الثائرات .