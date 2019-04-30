اللوء ركن عصام عبد الفراج يدشن نفرة برنامج رمضان بولاية البحر الأحمر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه والي ولاية البحر الاحمر المكلف اللوء ركن عصام عبد الفراج وجه ديوان الزكاة بأن تكون الاولوية لدعم الزواج الجماعي في حالة الزواج للمرة الأولى ، ممتدحا دور الزكاة المتعاظم في تمليك المشروعات الإنتاجية التي تخرج المواطن من دائرة الفقر الي الإنتاج والكفاية.

وأعلن جاهزية الولاية لتنفيذ كل مشروعات التنمية الإجتماعية،ودعا مجتمع الولاية للتراحم والتكافل الإجتماعي حتي يصل الخير لأكبر عدد من الفقراء والمساكين بالولاية خلال شهر رمضان المعظم.

وأكد عبد الفراج خلال تدشينه امس نفرة برنامج رمضان للعام 1440هجرية 2019م بتكلفة كلية بلغت 42،000،000 جنيه يستفيد منها 19،500 الف أسرة اكد حرصه لتطبيق شعيرة الزكاة لأنها ترتكز على التراحم والتكافل الإجتماعي بين الأغنياء والفقراء،وأوضح أنها ركن من اركان الأسلام الخمسة.

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من جهته أوضح الأمين العام لديوان الزكاة الدكتور محمد عبد الرازق أن الهدف الكبير الذي يضطلع به الديوان هو تحقيق امر العبادة تطهيراً للأنفس والأموال عبادة لله سبحانه وتعالى وليس جمعا للأموال،وكشف أن تكلفة برنامج رمضان للعام الحالي بلغت مليار جنيه موزعة على سبعة محاور رئيسية انطلقت بكل ولايات السودان المختلفة .

وقال إن الأمانة العامة لديوان الزكاة خصصت دعما مركزيا للولاية هذا العام بلغ 38،094،262 جنيه،بالاضافة لتقديم دعم عيني يبلغ ثلاثة آلاف جوال ذرة للولاية ونقدي بمبلغ مليون جنيه لكفالة الأيتام بولاية البحر الأحمر.

وطالب عبد الرازق الإهتمام بأمر الدعوة عبر القوافل الدعوية التي تذهب للقرى والفرقان لتعليم الناس امر الدين في كل العلوم ونشر فقه الزكاة وسط المكلفين .وأشار إلي أن الديوان رفع هذا العام نسبة المشروعات الي 30% من جملة الجباية الكلية للديوان وتوزيع مشروعات انتاجية فردية وجماعية تتناسب وطبيعة كل اسرة وكل ولاية حسب طبيعتها.

وأوضح أمين ديوان الزكاة بولاية البحر الأحمر عبد القادر حسن عبد القادر أن التكلفة الكلية لبرنامج رمضان هذا العام 42،000،000 جنيه يستفيد منها 19،500 أسرة فقيرة لتشمل ستة محاور أساسية هي فرحة الصائم ل 13 الف اسرة وعدد الفي جوال ذرة، تفقد الأسر المتعففة 400 أسرة بمبلغ 1،650،000 جنيه وفي محور فرحة العيد بمبلغ ثلاثة ألف جنيه لالف اسرة، بجانب إطلاق سراح نزلاء السجون لعدد مائتي نزيل بمبلغ 1،500،000 جنيه وفي محور خلاوي القرآن الكريم رصد الديوان مبلغ 2،750،000 جنيه ليستفيد منها الفي طالب وثمن دور اصحاب الأموال والمكلفين الذين اخرجوا زكواتهم .