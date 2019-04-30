موكب من ولايات دارفور للتضامن مع الاعتصام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

غادرت مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور، يوم الإثنين، قافلة النصرة والمؤازرة التي سيرتها تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير بولايات شمال وجنوب وغرب ووسط دارفور، للتوجه إلى العاصمة الاتحادية للتضامن مع الثوار المعتصمين أمام القيادة العامة.

وقال الغالي بوش ممثل تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير بشمال دارفور لـ(سونا)، إن قافلة النصرة والمؤازرة التي تسيرها قوى إعلان الحرية والتغيير بدارفور الكبرى ستكون من أكبر القوافل التي سيتم تسييرها لمساندة الثوار بالخرطوم من أجل تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها ثورة ديسمبر.

وأضاف أن ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم باتت مؤتمراً عاماً للشعب السوداني لتقرير مصيره من النظام البائد.

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ومن جهته، أوضح ممثل قافلة ولاية جنوب دارفور مرتضى محمد أحمد التي وصلت الفاشر، أن الهدف من المشاركة في الاعتصام القائم أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، هو تأكيد وجود دارفور الدائم والفاعل في هذا المحفل الوطني الكبير، وتعزيز موقف الثوار لتنفيذ مطالب الثورة من أجل مستقبل أفضل للسودان.

وأشاد ممثل تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير بولاية وسط دارفور الرشيد أحمد تيراب، بالاستقبالات الحاشدة لقوافل لايتي جنوب وشمال دارفور، واصفاً الاستقبالات بأنها ملاحم وطنية عبرت عن وحدة أبناء الوطن الواحد.

وسيلتئم موكب ولاية شرق دارفور مع مواكب الولايات الأخرى بمدينة الأبيض لتنطلق جميعاً متوجهة نحو الخرطوم.

شبكة الشروق