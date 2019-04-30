شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علمت (الإنتباهة) من مصدر مطلع بأن الأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج محمد سيغادر اليوم إلى ألمانيا، طلباً للمراجعات الطبية الدورية، وأفاد المصدر بأن علي الحاج سيرافقه ابنه الكبير وليس مدير مكتبه، وأنه سيستغل الطائرة التركية ومنها سيتجه إلى ألمانيا. وتشير الإنتباهة إلى أن الحاج شارك في مؤتمر صحافي لحزبه بالأحد الماضي حول أحداث صالة قرطبة ولم يعلن عن سفره . المادة السابقة ثلاثون عاماً من العزلة.. بقلم محمد عبد الماجد المقالة القادمة منح مسؤولين في عهد البشير 48 ساعة لإخلاء المنازل الحكومية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لهذا غادر علي الحاج السودان الى المانيا… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.