اعتقلتوهم ليه..!!.. بقلم سهير عبد الرحيم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الأنباء تتراءى بصورة شبه يومية أن المجلس العسكري أعلن عن اعتقال فلان وفلان وفلان…، ثم بعد مضي عدة أيام فقط، يأتيك خبر آخر المجلس العسكري يعلن عن إطلاق سراح فلان وفلان وعلان…!!

السؤال لماذا تم اعتقالهم في الأساس؟ وكيف تم الإفراج عنهم الآن؟، فإذا كان اعتقالهم قد تم بسبب أنهم من قيادات النظام السابق وشركاء في انتهاكاته وأن هنالك شبهة فساد ونشاط مشبوه وثراء فاحش تحوم حولهم، فهذا مبرر كافٍ لاعتقالهم..!!

واذا كان إطلاق سراحهم بسبب براءتهم من التهم المنسوبة إليهم آنفاً، فهذا ما يرفضه العقل جملةً وتفصيلاً، والسبب بسيط هو، مع كل هذه الهرجلة والفوضى والتخبط، كيف تثنى التحقق من براءتهم..؟؟

لعمري إن هذا الأمر يحتاج الى الكثير من الوقت والتحريات والتحقيق وتقليب الأوراق في بنك السودان والبنوك التجارية الأخرى والتدقيق في المراسلات والتحويلات وسوق العقار والعطاءات وخطابات الجمارك والضرائب والخطابات المعنونة من رئاسة الجمهورية والممهورة بختم السكرتير الخاص، ومراجعة أوراق ومستندات تلك الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات .

الأمر ليس مجرد أن تعتقل فلان او علان ليشعر الناس أن المجلس العسكري معهم في خط النار، الموضوع أن تتم المحاسبة فعلياً وبكل شفافية، وأن يتم تمليك المجتمع الحقائق كاملة.

هذا لا يعني أننا نطالب بمحاكمة الأبرياء كيفما اتفق، بل أننا نريد للعدالة أن تأخذ مجراها دون محاصصات وتنازلات وخد وهات.

ثم ..الى من يوكل أمر التحقيق مع المعتقلين..؟؟هذا هو السؤال المهم وهنا مربط الفرس ..!!

السيد النائب العام المكلف أعطي الخبز لخبازه لا يمكن أن يحقق وكيل نيابة المعلوماتية في جريمة غسل الأموال، ولا يمكن أن يحقق وكيل نيابة غسل الأموال في جريمة المعلوماتية لكل اختصاصاته وخبراته وتأهيله، اي نعم.. جميعهم وكلاء نيابة، ولكن التخصصية والخبرة التراكمية مهمة..؟؟

أبعدوا أساليب (الكيزان) من تمكين وإقصاء من عمل النيابات وردوا الحقوق الى أهلها. مثلاً في الأموال التي وجدت في بيت الرئيس والحسابات المجنبة والأسماء الوهمية هذا غسيل أموال وااااضح لا فيهو شق ولا طق .

لماذا لم يتم تكليف وكلاء النيابة المختصين بجرائم غسل الأموال للتحري في هذا الملف؟.

لماااااذا …؟؟؟

خارج السور

مرحلة النيابات هي أخطر مراحل التحري. واذا لم يتم (تكريب) البلاغات بواسطة وكلاء نيابة أكْفاء، فلا تستبعد عزيزي المواطن أن يخرجوا علينا غداً بالقول إطلاق سراح المخلوع عمر البشير لعدم كفاية الأدلة!!.