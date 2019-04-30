أول شهيدة في الحراك الثوري.. بقلم احمد يوسف التاي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التاية أبو عاقلة الطريفي أول شهيدة اغتالتها يد الغدر الآثمة في السادس من ديسمبر1989م، حينما اقتحمت قوات الأمن المدججة بالسلاح سور جامعة الخرطوم وامطرت المتظاهرين الرافضين للإنقلاب العسكري وابلاً من الرصاص الحي، فأصيت الشهيدة التاية في عنقها وتم اسعافها في الحال، إلا أن روحها الطاهرة فاضت إلى باريها، فكانت أول شهيدة تمهر مشوار الحرية بدمها الطاهر.

ولدت الشهيدة التاية ونشأت في قرية نور الجليل بمنطقة الدندر ولاية سنار، وتلقت تعليمها الابتدائي بها، الى ان التحقت بكلية التربية جامعة الخرطوم..

استشهاد التاية كان له أثر بالغ في جعل شعلة النضال ضد الطغيان وكبت الحريات متقدة ولم تنطفئ أبداً ، فأصبحت بذلك أول (كنداكة) شهيدة تغذي وجدان الشعب المتعطش للحرية، وتلهب مشاعر الرفض لمقابلة المتظاهرين السلميين بالذخيرة الحية، فالمظاهرة كانت سلمية مثل ثورتنا هذه، وكانت ترفض مبدأ الانقلاب وتكميم الأفواه.

وتُعد التاية أبو عاقلة أول شهيدة يُقدمها الشارع السوداني في حراكه المتواصل ضد الظلم والطغيان وكبت الحريات، واطلق اسمها على أول عملية عسكرية للانتفاضة الشعبيه المسلحة على الجبهة الشرقية في منطقة مديسيسة، عبر قوات التحالف السودانية في عام 1996م، كي تبقى جذوة النضال والمقاومة للظلم والطغيان مشتعلة وتحتفظ بقوميتها.

والآن وبعد انتصار الثورة السودانية التي ما خبت جذوتها يوماً وقدمت أرتالاً من الشهداء والدماء الطاهرة إلى أن نالت مبتغاها، أقترح على الثوار بكل فئاتهم ومذاهبهم وأحزابهم وطوائفهم وتنظيماتهم المختلفة، أن يتم تكريم أسرة الشهيدة التاية باعتبارها أول شهيدة يقدمها الشارع السوداني ضد الظلم والطغيان، ولو كان تكريماً رمزياً بميدان الاعتصام أو بمنزلها بالدندر.

وبعد سقوط النظام الظالم المستبد تداعى أهل التاية من الدندر إلى ميدان الاعتصام شيباً وشباباً بعد رحلة طويلة استغرقت سبع ساعات، وأقاموا خيمتهم قريباً من بُري قلعة النضال، حيث التقى أسود حظيرة الدندر بأسود البراري في هتاف تقعشر له الأبدان: (الدندر وين الدندر جاية، جايين لمنو للكتلوا التاية)…. (ما تأخرنا أكيد جايين للكتلوا التاية باسم الدين)… وكان التلاحم لوحة نضالية رائعة لفتت الأنظار، وشارك فيها ممثل الإدارة الأهلية بالدندر المهندس علي المنصور العجب وكنداكات الدندر وشباب المنطقة بمختلف توجهاتهم الفكرية والمذهبية والحزبية… ألا رحم الله الشهيدة التاية واسكنها فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً… اللهم هذا قسمي فيما أملك.

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