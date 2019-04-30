الهلال يستأنف تدريباته التحضيرية

الخليج 365 :

يعود فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال مساء اليوم لاستئناف التدريبات التحضيرية بملعبه في أم درمان عقب نهاية الراحة السلبية الممنوحة للاعبين أمس الاثنين، ويأتي مران اليوم ضمن استعدادات الفرقة الزرقاء لمواجهة الشرطة القضارف في آخر مباراة بمرحلة المجموعتين قبل مباريات دوري النخبة الحاسمة في البطولة المحلية، ومن المنتظر أن يشتمل مران اليوم على تصحيح الأخطاء التكتيكية التي لازمت أداء اللاعبين في مواجهة أمس الأول أمام فريق الهلال كادوقلي؛ في حين يتوقع أن تخضع بقية العناصر الأخرى لتدريبات بدنية قوية وشاقة تحت إشراف مدرب الأحمال التونسي قيس بن القطاسي، وستتواصل تدريبات الفريق الأول بصورة يومية لحين برمجة مباراة الشرطة القضارف وبقية المباريات التي تنتظر الفريق في دوري النخبة من الموسم الحالي.

برمجة ضاغطة تنتظر الأزرق

يجابه فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال بسلسلة من المباريات التنافسية الضاغطة في دوري النخبة خلال المرحلة المقبلة خاصة أن الهلال يعتبر الوحيد من أندية النخبة الذي لم يخض مباريات تنافسية وهو ما سيضع أبناء المدير الفني التونسي نبيل الكوكي في تحديات عديدة ومباريات ضاغطة بالعاصمة والولايات، حيث ستعقد اللجنة المنظمة للمسابقات في الاتحاد السوداني لكرة القدم اجتماعا مهما برئاسة المهندس الفاتح أحمد باني نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم – رئيس لجنة المسابقات – وسيتم من خلال الاجتماع تعديل جزئي في برمجة متبقي مباريات النخبة، وذلك عقب معرفة هوية الأندية التي ترشحت للدور الأخير في المنافسة المحلية وبرز اتجاه لبرمجة مباراتي الهلال والشرطة تواليا في ختام دوري المجموعتين وكذلك في افتتاح مباريات الفريقين بمرحلة النخبة، كما تفيد المتابعات أن هناك اتجاها لاستكمال مباريات الدوري لتُلعب بدون جمهور.