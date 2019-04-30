حميدتي : لا فوضي بعد اليوم

قطع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي بأن لا فوضي بعد اليوم وجدد التزامهم بالتفاوض مع قوي الحرية والتغيير وأكد عدم السماح لأي شخص بأن يأخذ حقه بيده ودعا للاحتكام للقانون وأضاف لدينا قضاء عادل ونزيه بجانب شرطة ومؤسسات عسكرية تعي دورها تماما.

وكشف حميدتي عن ظهور بعض المجموعات المتفلتة بالشوارع واعتبر ذلك طامة كبري وتوعد بحسمها بالقانون وأشار إلى أن هناك

محاولات تجري الآن من بعض المتفلتين لغلق الجسور وشوارع العاصمة بجانب دعوات لاقتحام القصر الجمهوري والقيادة العامة.

واتهم حميدتي خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء قوي الحرية والتغيير بعدم الصدق وأوضح أنه تم الاتفاق بينهم علي العديد من القضايا من بينها التصريحات المشتركة لأجهزة الإعلام وأضاف فوجئنا بموقفهم من خلال وسائل الإعلام وهو مختلف عن ماتم الإتفاق عليه خلال إجتماع يوم الإثنين وأوضح أن قوي الحرية والتغيير قفزت إلى مواضيع أخرى في جلسة المفاوضات أمس وتابع وافقوا على فتح خط القطارات لكن لم ينفذوا ما وافقوا عليه ونوه الي ان القطار متوقف منذ عشرة أيام يحمل وقود ومواد غذائية لعدد من الولايات.

وأعلن عن استشهاد حوالي ١٢ من القوات النظامية بجانب إصابة نحو ١٣٠منهم خلال التفلتات التي تشهدها عدد من الولايات وأشار لنهب مرتبات ومستحقات تبلغ ١٥مليار جنيه في زالنجي بجانب الكثير من مظاهر التفلت والعنف.

وقال حميدتي نحن في المجلس العسكري الانتقالي لدينا مطالب من قوي الحرية والتغيير لابد من تنفيذها علي رأسها فتح الشوارع أمام حركة العربات حتي يتم معالجة الاختناق المروري الذي يعاني منه الجميع الآن

واضاف نريد ثورة سودانية حضارية وطنية وشبابا بلا أجندة.