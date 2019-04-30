تجدد الاحتجاجات بالخرطوم وشل حركة المرور وحميدتي يتوعد بالحسم

أقدم محتجون في الخرطوم، صباح اليوم (الثلاثاء)، على اغلاق شارع النيل المؤدي إلى القصر الرئاسي احتجاجاً على محاولات فض الاعتصام.

وكانت أنحاء متفرقة بالعاصمة، قد شهدت منذ ساعات الصباح الأولى اليوم (الثلاثاء) توتراً أمنياً، بعد ساعات قليلة من تبادل بيانات تتحدث عن فتح الطرقات المغلقة من قبل معتصمين أمام قيادة الدفاع، وهو ما نفاه تجمع المهنيين، ودعا المحتجين المعتصمين إلى إقامة المتاريس لحماية أنفسهم.

واستجاب المعتصمون لبيان تجمع المهنيين حول نية السلطات الأمنية فض الاعتصام قبل ساعات، وقاموا بتكثيف الحواجز المحيطة بساحة اعتصام القيادة العامة، فيما شهدت شوارع الخرطوم أعمال مشابهة لما قبل رحيل البشير، بقيام شباب بحرق الإطارات وقطع الطرقات، مما أدى إلى شل حركة المرور بالشوارع والكباري المؤدية إلى الخرطوم.

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