الكباشي طلبنا من قوي "قحت"التفويض من الحراك

قال الفريق ركن شمس الدين الكباشي المتحدث بإسم المجلس العسكري الإنتقالي إعترفنا بقوى إعلان الحرية والتغيير كقائد للحراك لكن أعضاء وفدهم التفاوضي يتغير من إجتماع لآخر لذا طلبنا منهم التفويض من الحراك

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