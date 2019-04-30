تجمع المهنيين ينفي الاتفاق على فتح الكباري وإزالة المتاريس

نفى تجمع المهنيين السودانيين التوصل لاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي لإزالة المتاريس وفتح الكباري والطرق، مؤكداً أن أي أخبار تم تداولها من هذا النوع غير صحيحة، وأن أي قرار في هذا الخصوص يرجع للثوار.

وقال بيان للتجمع صدر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ليل الإثنين، إن لجان الأحياء وجميع الثوار هم الضامن لتحقيق كل شروط الثورة.

وشدد على أن هذه المتاريس بُنيت بعرق الثوار ودمائهم، ولن يتم إزالتها أو المساس بها إلا بقرار من الثوار أنفسهم.

وفي بيان لاحق، اتهم التجمع الذي يقود الاحتجاجات، المجلس العسكري، بمحاولة فض الاعتصام أمام القيادة العامة، واصفاً المجلس بالنسخة الجديدة للنظام البائد.

ودعا الثوار داخل ساحة الاعتصام لترتيب الصفوف وإقامة المتاريس وحمايتها، مناشداً كل الثوار في أحياء العاصمة القومية والمناطق المجاورة بالخروج للشوارع وتسيير المواكب والتوجه إلى ساحة الاعتصام.

وتوجه البيان بالنداء للثوار في الأقاليم بالتظاهر السلمي وإعلان رفض التعدي على حق الشعب في الاعتصام والتدخل في ترتيباته والضغط من أجل تسليم مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية انتقالية وفقاً لإعلان الحرية والتغيير الذي تواثقت عليه جماهير الشعب العظيم.

وأكد البيان أن الثورة لن تتراجع عن أهدافها ولن تخون شهداءها، مشيراً إلى أن الشعب السوداني الثائر على استعداد تام للتصعيد السلمي في أي لحظة.