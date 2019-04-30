أبرز نقاط المؤتمر الصحفي للمجلس العسكري الانتقالي على لسان نائب المجلس (حميدتي): 1: لنا مطالب كمجلس انتقالي من بينها فتح الجسور وطرق القطارات.

2. قوى الحرية والتغيير قفزت إلى مواجهة أخرى في جلسة المفاوضات أمس.

3. هناك دعوات من بعض النتفلتين لاقتحام القصر الجمهوري.

4. نريد ثورة سودانية حضارية وطنية وشباباً بلا أجندة.

5. المجموعات المتفلتة التي تعتدي على المواطنين هي الطامة الكبرى.

6. في المجلس العسكري لا نقبل أي فوضى أو انفلات وسيتم التعامل بالحزم اللازم وفق القانون.

7. نريد أن نصل إلى اتفاق مرض للشعب السوداني.

8. واجبنا حماية المواطن وممتلكاته وفرض الأمن والقانون.

9. نحن ملتزمون بالتفاوض ولكن لا فوضى بعد اليوم

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