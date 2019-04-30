حميدتي: لا نقبل بأن يأخذ المواطن حقه بيده

قال محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري في المؤتمر الصحفي الذي يعقد في هذا الاثناء لا نقبل بأن يأخذ المواطن حقه بيده و نسبة العسكريين والمدنيين بالمجلس السيادي موقف تفاوضي واضاف الحركات المسلحة لها حق علينا فنحن من قاتلناهم

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